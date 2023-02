PATTAYA: Am Freitag (17. Februar 2023) inaspizierte die Polizei die Pattaya Walking Street. Mit ihrem Kontrollbesuch wollten die Beamten die Sicherheit und ein kriminalitätsfreies Nachtleben gewährleisten.

Insgesamt 234 Beamte der Stadt Pattaya, des Bezirksamtes für öffentliche Gesundheit Banglamung, der Touristenpolizei Pattaya, der Einwanderungsbehörde und des Arbeitsamtes der Provinz Chonburi nahmen an der nächtlichen Inspektion teil.

Bild: PR Pattaya

Der stellvertretende Kommandeur der Provinzpolizei Chonburi, Oberst Patikorn Sornchai, sagte gegenüber der Presse: „Pattaya ist eine der wichtigsten Wirtschaftsstädte in Thailand, die international bekannt ist. Es gibt viele schöne touristische Orte, vor allem Strände. Millionen von Touristen haben Pattaya jedes Jahr besucht (Anm. d. Red.: außer während der Pandemie), was dem Land beträchtliche Einnahmen beschert hat.“

Bild: PR Pattaya

„Um die Sicherheit und das Vertrauen der Touristen zu gewährleisten, haben wir eine Kampagne zur Vermeidung von Verbrechen in den Vergnügungsvierteln initiiert“, fügte Oberst Patikorn hinzu. Die Sicherheitskampagne befasst sich mit mehreren Problemlagen, u.a. Minderjährige, Drogen, Waffen und Menschenhandel.

Währenddessen stürzte ein nicht identifizierter ausländischer Mann auf der Walking Street während der Polizeistreife. Er hatte eine Wunde am Knie. Oberst Patikorn wurde auf den Vorfall aufmerksam und leistete dem Ausländer erste Hilfe, was in den sozialen Medien viel Lob erntete.