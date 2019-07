TUNIS (dpa) - Nach zwei Selbstmordanschlägen in Tunis ist die Sicherheit in der tunesischen Hauptstadt verstärkt worden.



Am Montag waren im Zentrum Sicherheitskräfte zu sehen, die an beliebten Plätzen und Einrichtungen patrouillierten. Auch Kontrollpunkte an mehreren Orten sollten für erhöhte Sicherheit in der Stadt sorgen. Die USA schlossen ihre Botschaft vorübergehend und stellten den regulären Betrieb am Montag ein, hieß es in einer Mitteilung.

In Tunis waren am Donnerstag bei zwei kurz aufeinander folgenden Explosionen zwei Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Die Angriffe fanden nahe der französischen Botschaft und der historischen Altstadt sowie vor einer Polizeistation statt. Nach schweren Anschlägen im Jahr 2015 hatte sich die Sicherheitslage in dem Urlaubsland teils wieder gebessert. Im Oktober hatte sich aber im Zentrum von Tunis erneut eine Attentäterin in die Luft gesprengt und mehr als 20 Personen verletzt, darunter mehrere Polizisten.