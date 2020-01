Von: Redaktion DER FARANG | 07.01.20

BANGKOK: Die Sicherheitsvorkehrungen an den Botschaften der USA und des Iran sind verstärkt worden, nachdem am Freitag der iranische Militärführer Qasem Suleimani im Irak bei einem Drohnenangriff der USA getötet wurde und Teheran Rache gelobt hat.

Die nationale Polizei und das Hauptquartier der städtischen Polizei haben die Abteilung 5 angewiesen, die Sicherheit an den Botschaften, an den Häusern der Botschafter und an den Häusern anderer wichtiger Persönlichkeiten zu verstärken, einschließlich Patrouillen rund um die Uhr. Am Sonntag platzierten einige iranische Staatsbürger im Zeichen der Trauer Blumen an einem Foto von Suleimani vor der Botschaft des Landes.



Thailands Behörden bereiten die Evakuierung thailändischer Arbeiter im Irak und im Iran vor, falls der Konflikt zwischen dem Iran und den USA eskaliert. Evakuierung sei eine der geplanten Sofortmaßnahmen, sagte Premierminister Prayut Chan-o-cha am Montag. Alle Thais müssten in Sicherheit sein. Derzeit arbeiten 257 Thailänder im Iran und 25 weitere im Irak, so das Arbeitsministerium.



Unterdessen teilte Energieminister Sontirat Sontijirawong mit, Thailand verfüge über Rohölreserven von 2,98 Millionen Litern, darunter sind 1,14 Millionen Liter transportierte Kraftstoffe und 1,46 Millionen Liter raffiniertes Öl. Das sollte für 50 Tage ausreichen. Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat der Energiekonzern PTT das Volumen der Ölimporte aus dem Nahen Osten der Situation angepasst. Und die Erdölunternehmen wollen ihre Gesamtproduktion um 25.000 Barrel oder 36.000 Barrel pro Tag steigern. Der Ölfonds verfügt über 37 Milliarden Baht und kann die Öl- und Kraftstoffpreise weiter subventionieren. Sontitat appellierte an die Öffentlichkeit, Vertrauen in die Regierung zu haben.