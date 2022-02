Siamesisches Krokodil in Phetchaburi gesichtet

Von: Björn Jahner | 25.02.22

Im Kaeng-Krachan-Nationalpark wurde ein seltenes siamesisches Krokodil von Rengern gesichtet. Foto: The Nation

PHETCHABURI: Große Freude unter Tierschützern herrscht im Nationalpark Kaeng Krachan in der Provinz Phetchaburi im südlichen Teil Zentralthailands, wo kürzlich ein seltenes, erwachsenes siamesisches Krokodil von Rangern entdeckt wurde.

Nationalparkleiter Itthiphol Thaikamol teilte am Freitag der Presse mit, die Ranger hätten das Krokodil beim Sonnenbaden am sandigen Ufer des 35 Kilometer langen Baches, der durch den Park fließt, gesichtet und fotografiert.

Die Ranger befanden sich auf ihrer monatlichen, mehrtägigen Patrouille mit einem Floß auf dem Fluss, um am Ufer Kameras zur Beobachtung der Tierwelt aufzustellen, als sie das seltene Tier vor die Linse bekamen. „Dies ist ein vom Aussterben bedrohtes Tier, das in Kaeng Krachan nur sehr selten gesichtet wird“, betonte Khun Itthiphol. Er fügte hinzu, dass das Ranger-Team viele weitere wilde Tiere auf seiner Expedition gesichtet hatte, darunter Sonnenbären, Hirsche, Bänderlinsangs, Gelbkehlmarder und Otter.

Das Siamesische Krokodil wird gemäß dem Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten (CITES) als eine vom Aussterben bedrohte Art eingestuft, die in Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam, Kalimantan, Java und Sumatra heimisch ist. Ein erwachsenes Siamesisches Krokodil kann bis zu vier Meter lang werden und legt seine Eier normalerweise im Mai an einem sandigen Flussufer ab. Wie die meisten Süßwasserkrokodile sind sie einsame Jäger und ernähren sich von kleinen Jungfischen. Siamesische Krokodile greifen Menschen nur an, wenn sie sich bedroht fühlen oder hungrig sind.

Gemäß Khun Itthiphol leben siamesische Krokodile wild und unterscheiden sich stark von den Krokodil-Kreuzungen, die in Farmen gezüchtet werden.

Neben der Entdeckung des seltenen Krokodils bestätigte Khun Itthipol auch, dass im Kaeng-Krachan -Nationalpark auch die Population der Tiger gestiegen ist, die ebenfalls auf der Liste der gefährdeten Tiere stehen. „Das bedeutet, dass sich das Ökosystem des Parks verbessert hat und sich die seltenen Tiere zu vermehren beginnen“, so Khun Itthipol.