Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Kabinett hat am Dienstag dem Vorschlag des National Identity Committee zugestimmt, den siamesischen Kampffisch als Thailands nationales Wassertier zu benennen.

Eine solche Anerkennung des „Betta splendens“ würde dazu beitragen, die weltberühmten bunten Fische zu erhalten, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Oberst Athisit Chainuwat. Zudem würde die Landwirtschaft vom einzigartigen Fischereisymbol ein hohes Einkommen generieren. Siamesische Kampffische gibt es seit Jahrhunderten in der thailändischen Geschichte, Literatur und Aufzeichnungen. Die Aufzeichnungen gehen in das Ayutthaya-Königreich aus dem 14. Jahrhundert zurück. Historisch wurde der Fisch für Sport gezüchtet, aber heutzutage ziehen die meisten Leute ihn als Hobby auf. Durch den wachsenden Handel mit dem siamesischen Kampffisch werden weltweit jährlich rund eine Milliarde Baht erzielt. In den nächsten Jahren könnten es drei Milliarden Baht werden.