Foto: The Nation

CHIANG MAI: Mehr als 60.000 siamesische Tulpen blühen jetzt im Royal Park Rajapruek in Chiang Mai. Die Siam-Tulpen (Curcuma sessilis), auch bekannt als „Dok Krachiao“ oder „Dok Pathuma“ auf Thai, blühen einmal im Jahr während der Regenzeit, wie Parkdirektor Arnada Niruntrayakul am Samstag (22. Juli 2023) erklärte.

Trotz ihres Namens sind die Siam-Tulpen nicht mit den bekannten Tulpen verwandt, sondern zählen zur Familie der Ingwergewächse, zu der auch Kurkuma gehört.

Foto: The Nation

„Die Blumenzwiebeln, die im letzten Jahr geblüht haben, wurden erhalten und erneut gepflanzt, damit sie in dieser Regenzeit erneut erblühen können“, fügte sie hinzu.

Der Park hofft, dass zahlreiche Touristen den Park besuchen werden, um die etwa 20 verschiedenen Sorten von Siam-Tulpen zu bewundern, die zwischen Juli und August während der Regenzeit blühen werden.

Foto: The Nation

Einige der Sorten, die zu bestaunen sind, umfassen Pink Jasmine, Pink Butterfly, White Chiang Rai, Red Shadow, Parrot, Mont Blanc, Red Doi Tung und Siamese Pearl.

Die Siam-Tulpen sind nach Orchideen die zweithäufigsten importierten Blumen in Thailand, so Khun Niruntrayakul. Der 470 Hektar große königliche Park Rajapruek ist in verschiedene Zonen unterteilt, die jeweils auf die Blütezeiten der Pflanzen abgestimmt sind, um den Besuchern das ganze Jahr über ein florales Erlebnis zu bieten.

Foto: The Nation

Eine internationale Zone zeigt auch ausländische Blumen, damit auch Einheimische sie bewundern können, ohne reisen zu müssen.

Der Royal Park Rajapruek (Karte) ist täglich von 08.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt 100 Baht für thailändische Besucher und 200 Baht für Ausländer.