Von: Björn Jahner | 07.04.19

BANGKOK: Die Siam Piwat Co., Betreiber der beiden Einkaufszentren Iconsiam und Siam Paragon, will in den nächsten fünf Jahren ein Budget von 70 Milliarden Baht für den Bau von zwei weiteren großen Shopping Malls sowie den Kauf von Bürotürmen und Logistikzentren aufbringen.

Nach Aussage von Unternehmenschefin Chadatip Chutrakul, werde 90 Prozent des fünfjährigen Investitionsbudgets für die Entwicklung der beiden Einkaufszentren aufgewendet, die entweder gleich groß oder größer als das auf Mischnutzung konzipierte Iconsiam sein werden, dem neuesten, größten und teuers­ten Konsumtempel von Siam Piwat.

Mischnutzung als Antwort auf neue Marktanforderungen

Das Nobel-Einkaufszentrum Iconsiam ist das neue Flaggschiff von Siam Piwat. Foto: Jahner

Die Milliardeninvestition sei laut Chadatip nicht lediglich als ein Einzelhandelszentrum zu verstehen, sondern als ein Einzelhandelsziel. Denn in ihren Augen seien Komplexe, die als reine Einkaufszentren konzipiert sind, bereits bei ihrer Eröffnung veraltet. „Wir werden eine größere Einzelhandelsentwicklung schaffen“, betonte sie in der „Bangkok Post“. Als Standort ziehe ihr Unternehmen drei Gebiete in Bangkok in Betracht, im östlichen, nördlichen und zentralen Teil der Millionenmetropole. Zudem sei Siam Piwat bereits in Gesprächen mit mehr als 10 lokalen und ausländischen Partnern für jeden der drei Standorte. Alle städtischen Siam-Piwat-Einkaufskomplexe haben gemein, dass sie auf einem Grundstück mit einer Fläche von bis zu 150 Rai errichtet werden (Minimum 100 Rai). 50 Rai seien jeweils für den Einzelhandel reserviert und der Rest für anderweitige Immobilienprojekte.

Büro-Branche eine sichere und rentable Investition

Mischnutzungskonzept als Antwort auf neue Bedürfnisse des Marktes: Mit den Mandarin Oriental Residences und den Magnolia Waterfront Residences umfasst Iconsiam auch zwei Luxus-Condo-Türme. Foto: Jahner

Als ein besonders attraktives Investitionsfeld betrachte Chadatip die Büro-Branche, weil sie langfristig betrachtet regelmäßig wiederkehrende Einnahmen generiert. Siam Piwat wolle deshalb bereits bestehende Bürotürme in Bang Na und in der Phahon Yothin Road kaufen, da es sich um attraktive Standorte handelt.

Das neue Luxus-Einkaufszentrum Iconsiam am Flussufer, dessen Eröffnung im letzten Jahr in der Einzelhandelsbranche Bangkoks für Furore sorgte, wird das Wachstum des Unternehmens auch in diesem Jahr vorantreiben, ist sich Chadatip sicher. So seien die Einnahmen der letzten 12 Monate bereits um 42 Prozent gestiegen.

Das Unternehmen Siam Piwat, das in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert, erwartet bis Ende 2019 einen Anstieg des Konzernumsatzes um 12 bis 15 Prozent und im Jahr 2023 um das 1- bis 1,5-fache auf 51 bis 63 Milliarden Baht.

Designer-Outlet-Mall in Airport-Nähe zum Jahresende

Im Dezember eröffnet die Gruppe ein Outlet-Einkaufszentrum für hochwertige Designermarken auf einem 150 Rai großen Grundstück in Autobahnnähe in Lat Krabang, das als Joint Venture mit dem in New York ansässigen Outlet-Mall-Betreiber Simon Property Group unterhalten wird.