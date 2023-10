Von: Björn Jahner | 05.10.23

BANGKOK: Das Siam Paragon hat sein Beileid zum Amoklauf in dem bekannten Einkaufszentrum am Dienstag (3. Oktober 2023) ausgedrückt und den Opfern und ihren Familien Hilfe angeboten.

In einer Erklärung hieß es, dass nach den Informationen des Nationalen Polizeibüros fünf Menschen verletzt wurden, darunter ein Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufszentrums, der sofort einzugreifen versuchte, und zwei Ausländer getötet wurden.

Die Shopping Mall sprach den Familien der Verstorbenen ihr tiefes Beileid aus und sagte ihnen die bestmögliche Unterstützung zu. Für die Verletzten wird das Unternehmen bis zu ihrer vollständigen Genesung Sorge tragen. Das Siam Paragon verfolgt eine strenge Sicherheitspolitik und ergreift Maßnahmen, um die Sicherheit von Kunden, Angestellten und allen Geschäften im Einkaufszentrum zu gewährleisten, hieß es.

Die Leitung des Einkaufszentrums bedankte sich bei der Polizei, den freiwilligen Helfern und dem Sicherheitspersonal für ihr schnelles und umsichtiges Handeln bei der Bewältigung des Amoklaufes und gab einen Überblick über den zeitlichen Ablauf der Tragödie, beginnend mit dem Eintreffen des Amokläufers.

Seit Mittwochmorgen (4. Oktober 2023) sind die Aktivitäten im Siam Paragon wieder normal. Sowohl in den Einkaufszonen als auch in den Hallen wurden die üblichen Dienstleistungen erbracht, und das Sicherheitspersonal war an verschiedenen Stellen stationiert, um den Kunden die Orientierung zu erleichtern.

Touristen aus verschiedenen Ländern wurden gesehen, wie sie in der Nähe des Wasserfalls, einem Wahrzeichen vor dem Einkaufszentrum, Fotos schossen. Man sah auch Menschen, die Schlange standen, um Eintrittskarten für die SEA Life Bangkok Ocean World zu kaufen.

Es waren jedoch weniger Menschen als sonst, und einige haben Blumensträuße am Eingang des Einkaufszentrums niedergelegt, um ihre Trauer um die Opfer des schrecklichen Vorfalls auszudrücken.

Ab 10.30 Uhr fand im 4. Stock das Community-Forum „SCBX Next Tech“ statt. Premierminister Srettha Thavisin eröffnete die Veranstaltung. Ihm zur Seite stand Paetongtarn Shinawatra, stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Softwareausschusses. Polizeibeamte waren anwesend, um die Sicherheit zu gewährleisten, und die Teilnehmer durften das Gelände wie üblich betreten.