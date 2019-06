Von: Björn Jahner | 27.06.19

PATTAYA: Siam Natural Health Products Co., Ltd. ist umgezogen und empfängt seine Kundschaft ab sofort in der Naklua Road Soi 33 – der „deutschen Meile“ im Norden von Pattaya.

Kommt man aus Richtung Naklua Road in die Gasse, befindet sich das neue Geschäft auf der linken Seite, gegenüber vom Restaurant Zum Bazi und Café Leckerle. Selbstverständlich ist das gesamte Naturarzneimittel-Sortiment auch hier im vollen Umfang erhältlich.

Kontakt, Tel.: 086-048.3713, mehr Infos auf der Webseite von Siam Health Asia.