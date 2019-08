Von: Redaktion DER FARANG | 08.08.19

BANGKOK: Das Siriraj-Krankenhaus hat die einbalsamierte Leiche des chinesischen Serienmörders Si Quey aus seinem Museum entfernt. Weiterhin ist unklar, wie das Hospital mit der Leiche verfahren soll.

Das Krankenhaus suchte von Anfang Juli bis zum 4. August nach Verwandten von Si Quey. Dr. Prasit Watanapa, Dekan der Medizinischen Fakultät der Mahidol-Universität im Siriraj-Krankenhaus, sagte am Mittwoch, einige Leute hätten sich als Verwandte des Mannes ausgegeben, konnten jedoch keine Beweise für ihre Behauptung vorlegen. Die Fakultät und die Nationale Menschenrechtskommission (NHRC) kamen zu dem Schluss, dass die einbalsamierte Leiche bereits aus dem Museum entfernt werden sollte. Nach einer Online-Kampagne zur Wiederherstellung der Menschenwürde des Verurteilten entfernte das Krankenhaus am 31. Mai den Hinweis „Kannibale“ von der Glasvitrine mit Si Queys einbalsamiertem Körper. Das Krankenhaus kündigte später an, dass es seinen Körper einäschern werde, doch zuerst sollte nach lebenden Verwandten des Mannes für das Begräbnis gesucht werden.

Si Quey war Berichten zufolge ein chinesischer Migrant, der kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Thailand übersiedelte. Er wurde beschuldigt, zwischen 1954 und 1958 in den Provinzen Prachuap Khiri Khan, Nakhon Pathom, Bangkok und Rayong sieben Kinder ermordet zu haben, wurde jedoch nur eines Mordes für schuldig befunden - in Rayong. Er wurde zum Tode verurteilt und im September 1959 von einem Exekutionskommando hingerichtet. Die Siriraj Medical School suchte um das Sorgerecht nach für den Leichnam zu Autopsiestudien. Später wurde der Körper einbalsamiert und in einer Glasvitrine im Siriraj Medical Museum ausgestellt.