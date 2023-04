Von: Björn Jahner | 12.04.23



BANGKOK/PATTAYA: Zwischen Bangkok und Pattaya verkehrt in Zusammenarbeit mit der Central Group ein neuer Bus des Online-Reisebuchungsportals Klook.

Die Route wird mit einem modernen, orangefarbenen Klook Bus mit Klimaanlage und bequemen Sitzen bedient. An Bord erhalten die Fahrgäste einen Travel-Guide, der über sehenswerte Attraktionen informiert.



In Bangkok startet der Bus am Einkaufszentrum CentralWorld in Pathum Wan täglich um 08.00 und 16.00 Uhr und erreicht das Einkaufszentrum Central Pattaya an der Pattaya Beach Road um 11.00 und 19.00 Uhr.



In Pattaya startet ein Klook Bus täglich um 12.00 Uhr und steuert das Premium-Outlet-Einkaufszentrum Central Village an, bevor er um 15.00 Uhr die Endstation am Central World erreicht. Darüber hinaus wird auch eine Direktverbindung vom Central Pattaya zum CentralWorld angeboten, Abfahrt um 20.00 Uhr, Ankunft um 22.20 Uhr.



Fahrgäste des Klook Bus profitieren von den Vorteilen und Rabatten der drei Einkaufszentren – CentralWorld, Central Village sowie Central Pattaya – und genießen ein reibungsloses Einkaufserlebnis.



Sitzplätze mit freier Sitzplatzwahl können bis zu 2 Stunden vor der Abfahrt gebucht werden. Der Fahrpreis beträgt 190 Baht pro Fahrt. Für Infos und Buchung einfach den QR-Code scannen: