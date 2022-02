Shuttle-Zug soll Ballungsräume verbinden

Von: Björn Jahner | 28.02.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Verkehrsminister Saksayam Chidchob informierte auf einer Pressekonferenz, dass sein Ministerium in Zusammenarbeit mit dem King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) an einem neuen elektrischen Shuttle-Zug-Projekt arbeitet, das die Ballungsräume der Metropolregion Bangkok miteinander verbinden soll.

In der Testphase soll der Zug zwischen Ladkrabang-Station des Airport Rail Link und den Stationen KMITL und Hua Takhe verkehren. Verkehrsminister Saksayam sagte, er habe die SRT zur Durchführung einer Studie zur Senkung der Produktions- und Installationskosten angewiesen, damit der elektrische Pendelzug so bald wie möglich auch auf anderen städtischen Strecken eingesetzt werden kann.



„Mit dem Elektrozugprojekt wird das Regierungsziel unterstützt, Thailand zu einem führenden Hersteller und Exporteur von Elektrofahrzeugen in der Region zu entwickeln und die Treibhausgasemissionen des Landes bis 2030 um 20 bis 25 Prozent zu reduzieren“, sagte Khun Saksayam.



„Die Regierung hat die Herstellung von Elektrofahrzeugen zu einer der 10 Zielindustrien des Landes erklärt, weil Elektrofahrzeuge wesentlich zur Verringerung der Abhängigkeit des Verkehrssektors von fossilen Brennstoffen beitragen, so Khun Saksayam.