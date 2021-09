HUA HIN: Die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung Hua Hins für ausländische Besucher sind in vollem Gange. Von besonderer Bedeutung ist die Zertifizierung von Unternehmen der Tourismusbranche mit dem „SHA Plus“-Siegel.



Die Auszeichnung der „Safety and Health Administration“ (SHA) wird an Gastronomiebetriebe, Unterkünfte, Erholunggebiete, Touristenattraktionen, Transportmittel, Tourenanbieter, Massagesalons, Spas, Einkaufszentren, Geschäfte, Sportstätten, Veranstaltungsorte und weitere Tourismusbetriebe verliehen, die die strengen Sicherheits- und Hygienestandards der SHA erfüllen. Der „SHA Plus“-Standard wurde von der staatlichen Tourismusbehörde (TAT) und dem Gesundheitsministerium ursprünglich als Richtlinie für Hotels und Resorts ins Leben gerufen, um die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern während der Pandemie zu gewährleisten. So muss das gesamte Personal gegen Covid-19 geimpft sein.



Wie auch beim „Phuket Sandbox“-Modell müssen geimpfte ausländische Besucher in Hua Hin in einem „SHA Plus“-Hotel übernachten und bereits bei der Beantragung des Certificate of Entry (COE) in ihren Heimatländern einen Nachweis über die Buchung in solchen Unterkunft vorlegen. Weitere Informationen erhält man unter Thailandsha.com.