Von: Björn Jahner | 16.07.23

KOH MAK: Die Koh Mak Sub-district Administrative Organization organisiert zusammen mit der Provinz Trat, der Tourism Authority of Thailand (TAT) und den Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (DASTA) am Samstag, 19. August 2023 eine außergewöhnliche Laufveranstaltung über die tropische Trauminsel. Gestartet wird in zwei Laufkategorien: 5 km und 10 km.

Start und Ziel ist der Ao Nid Pier auf Koh Mak. Die Startgebühr beträgt 990 Baht pro Läufer und beinhaltet ein T-Shirt, eine Unfallversicherung und Finisher-Medaillen (für diejenigen, die das Rennen erfolgreich absolvieren).

Die Veranstaltung bietet eine ganze Reihe weiterer Aktivitäten wie Fotowettbewerbe und eine Sexy-Lagerfeuerparty!

Die Anmeldung ist bis zum 31. Juli 2023 über funisland.jertam.com möglich. Mehr erfahren Sie unter TomorrowRun2021 und Sexy Run Koh Mak 2023 auf Facebook. Infos, Tel.: 081-414.8628