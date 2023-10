Sexuelle Beziehung mit Festgenommener: Polizist in England verurteilt

LONDON: Ein britischer Polizist, der eine sexuelle Beziehung mit einer festgenommenen Frau einging, die er bewachen sollte, muss für acht Monate ins Gefängnis. Das entschied ein Gericht in London am Mittwoch, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch berichtete.

Demnach hatte der 35 Jahre alte Beamte den Auftrag, die Frau während eines Krankenhausaufenthalts in dem Küstenort Margate in der südostenglischen Grafschaft Kent zu bewachen. Dabei habe er ein sexualisiertes Gespräch mit ihr begonnen, dass er später auf sozialen Medien fortsetzte. Anschließend habe er sie auch in ihrem Zuhause besucht und sich dort «unprofessionell» verhalten, zitierte PA aus einer Mitteilung der Polizeiaufsichtsbehörde IOPC (Independent Office for Police Conduct).

Der regionale IOPC-Direktor Mel Palmer bezeichnete das Verhalten des Polizisten als «Form ernsthafter Korruption, die absolut keinen Platz in der Polizeiarbeit hat». Der Mann habe die Verletzlichkeit der Frau ausgenutzt, anstatt sie wie beauftragt zu beschützen.