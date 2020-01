Von: Michael Lenz | 08.01.20

JAKARTA: Mindestens 56 Menschen wurden in Indonesien laut des Reports „Sexueller Missbrauch in indonesischen Kirchen: Ein Eisbergphänomen?“ Opfer von Missbrauch in katholischen Einrichtungen.

Pater Joseph Kristanto, Sekretär der Kommission für Seminaristen der katholischen Bischofskonferenz, bestätigte gegenüber Medien den Bericht, der von dem Wochenblatt einer katholischen Gemeinde in Jakarta veröffentlicht worden war. Bei den missbrauchten Personen handele es sich um 21 Seminaristen und Brüder, 20 Nonnen und 15 Laien, sagte Pater Kristanto. Die Täter seien 33 Priester und 23 Laien. Kristanto kündigte die Einführung von Standards zum Umgang mit solchen Fällen durch die Bischofskonferenz an. Der Franziskaner Peter C. Aman, Dozent für Moraltheologie an der Philosophischen Hochschule in Jakarta, nannte die Missbrauchsfälle „eine Schande“ für die Kirche.