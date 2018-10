Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.18

BANGKOK: Die Polizei fahndet nach einem Paar, das in einem Taxi Sex hatte und es online stellte. Es soll sich um Thais handeln.

Details wurden auf der Facebook-Seite von Taxi Report TH zusammen mit Bildern, die angeblich Screenshots aus dem Video waren, geteilt. Die Bilder zeigen eine Frau, die einen schwarzen Rock mit einer weißen Bluse trägt, die geöffnet wurde, um ihre Unterwäsche zu zeigen. Ein anderes Bild zeigt die Frau mit entblößtem Busen. Nach Angaben des Taxifahrers stiegen Mann und Frau am Montagmorgen um 10 Uhr am Bangkok Metropolitan Administration General Hospital in das Taxi ein. Der Fahrer will nichts Ungewöhnliches bemerkt haben.