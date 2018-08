Von: Redaktion DER FARANG | 13.08.18

BANGKOK: Die Stadtverwaltung wird Patrouillen in allen 37 öffentlichen Parks verstärken, nachdem in den sozialen Medien Berichte über den Lumpini Park als Schwulen-Treff kursierten.

Zuerst wurden auf Twitter Gerüchte über homosexuelle Männer verbreitet, die in dem 360 Rai großen Lumpini Park Sex hatten. "Ich habe eine Erhöhung der Zahl der Beamten angeordnet, die in den Parks patrouillieren", kündigte der stellvertretende Gouverneur Chakrabhand Phiew-ngarm am Sonntag an. Zudem sollten die Parks mit Überwachungskameras und mehr Beleuchtung ausgestattet werden. Wer an öffentlichen Orten Sex habe, müsse mit seiner Festnahme rechnen.