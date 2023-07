SET-Index gibt nach

Von: Redaktion DER FARANG | 21.07.23

Die anhaltenden politischen Proteste könnten die Stimmung am thailändischen Aktienmarkt belasten. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Am vergangenen Donnerstag (20. Juli 2023) verzeichnete der Index der Stock Exchange of Thailand (SET) eine Abwärtsbewegung, nachdem er mehrere Tage lang gestiegen war. Nichtsdestotrotz sehen Analysten eine verbesserte Perspektive, da die Aktien der Bhumjaithai-Partei in den kommenden Tagen voraussichtlich zulegen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Partei sich einer neuen Regierungsbildung unter Führung der Pheu Thai-Partei anschließt, wird als Grund für die optimistischen Aussichten genannt.

Trinity Securities schätzt die Wahrscheinlichkeit als sehr hoch ein, dass die Bhumjaithai-Partei, welche bei den nationalen Wahlen am 14. Mai 2023 nach der Move Forward Party (MFP) und der Pheu Thai Party die drittmeisten Sitze gewonnen hat, der neuen Koalitionsregierung beitreten wird.

Die bevorstehende Nominierung des Vorsitzenden der Pheu-Thai-Partei für das Amt des Premierministers führt zu Spekulationen über Aktien, die mit der Bhumjaithai-Partei in Verbindung stehen. Unternehmen wie Sino Thai Engineering and Construction, STP&I und PTG Energy könnten davon profitieren.

Krungsri Securities ist der Ansicht, dass die Koalition möglicherweise nicht genügend Stimmen erhalten wird, um den Premierminister zu ernennen, wenn die Pheu-Thai-Partei und die MFP in der kommenden gemeinsamen Parlamentssitzung zusammenbleiben. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Pheu-Thai-Partei beschließt, sich von der MFP zu trennen, um ausreichende Unterstützung für die Regierungsbildung und die Ernennung des Premierministers zu erhalten.

Falls die Pheu-Thai-Partei erfolgreich eine Regierung bildet, prognostiziert man, dass der SET-Index zwischen 1.570 und 1.590 Punkten notieren wird. Die Bekanntgabe der Wirtschaftspolitik der neuen Regierung wird voraussichtlich zu weiteren Steigerungen des SET-Index führen, so die Einschätzung der Maklerfirma.

Rakpong Chaisuparakul, Senior Vice-President bei KGI Securities, äußerte sich besorgt über die anhaltenden politischen Proteste, die die Stimmung am thailändischen Aktienmarkt belasten.

„Wir gehen davon aus, dass der Aktienindex nach der jüngsten Stärke des Marktes vor dem Ereignis in der nächsten Woche wahrscheinlich einige Tage lang in einer Bandbreite verharren wird“, sagte er.

KGI merkte an, dass es auch nach der Entscheidung des Parlaments bezüglich der Nominierung des MFP-Vorsitzenden Pita Limjaroenrat Veränderungen in der Zusammensetzung der neuen thailändischen Regierung geben wird. Wer jedoch letztendlich zum Premierminister ernannt wird, bleibt weiterhin ungewiss, so Khun Rakpong.

Koraphat Vorachet, Leiter der Forschungsabteilung bei Krungsri Capital Securities, wies darauf hin, dass der Anstieg des Baht auf ein Zweimonatshoch von 34 zum US-Dollar darauf hindeutet, dass Händler auf dem Offshore-Markt nun ein klareres Bild von der thailändischen Politik haben.

Er warnte jedoch davor, dass der SET-Index wieder unter 1.500 Punkte fallen könnte, wenn sich die Zusammensetzung der neuen Regierung ändert und Parteien mit Minderheitenstimmen die neue Regierung bilden. Der SET-Index schloss am Donnerstag bei einem Handelsvolumen von 45,3 Mrd. Baht mit 1.521,18 Punkten und einem Minus von 1,01 Prozent.