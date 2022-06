«Sesamstraße»-Ableger wird beim Privatsender Super RTL laufen

Von: Redaktion (dpa) | 22.06.22 | Aktualisiert um: 16:50

BERLIN: Krümelmonster, Elmo und Abby als Roboter: Ein Ableger der weltweit beliebten Kindersendung «Sesamstraße» wird schon bald beim deutschen Privatsender Super RTL laufen. Das bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin des Senders auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Spin-off «Mecha Builders» soll von Herbst an im Super-RTL-Programm laufen. Die bunten Figuren aus der Animationsserie wurden am Mittwoch beim Branchentreff Screenforce Days in einem Trailer präsentiert. Die Serie besteht aus 52 Folgen zu elf Minuten.

Super RTL habe sich die «Mecha Builders»-Rechte von den «Sesamstraße»-Erfindern Sesame Workshop gesichert, sagte die Sprecherin in Köln. Sesame Workshop ist eine internationale gemeinnützige Bildungsorganisation. Der Sender wird zugleich Exklusiv-Vermarkter der Merchandising-Rechte von «Mecha Builders», das im kanadischen Animationsatelier Guru Studio produziert wurde.

«Mecha Builders» verbindet laut Super RTL Unterhaltung mit Bildung für die Zielgruppe der Drei- bis Sechsjährigen. «Die Serie zeigt die drei Hauptcharaktere Mecha Elmo, Mecha Abby und Mecha Krümel als Roboterheldinnen und -helden in Ausbildung, die ihre Superkräfte einsetzen, um Probleme zu lösen. Die Anzüge des Trios sind bis zum Kragen mit Technik vollgestopft. Damit sind sie bestens gerüstet für die Herausforderungen, die auf sie warten: eine kaputte Kinoleinwand, eine schmelzende Eisrutsche oder ein Asteroid, der auf die Erde zurast.» Die drei Freunde probieren immer mehrere Ideen aus, bis sie eine Lösung für ihre Aufgabe gefunden haben. Dabei setzen sie ihre individuellen Roboter-Superkräfte ein und lernen ganz nebenbei etwas über Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Super-RTL-Geschäftsführer Thorsten Braun sagte zu dem Deal: «Unsere Partnerschaft mit «Sesame Workshop» ist ein Meilenstein für Super RTL. Wir werden über unsere Kanäle weitere Kinder und Familien mit Geschichten vom Krümelmonster und seinen Freunden erreichen.»

Die eigentliche, originale «Sesamstraße» mit Stoffpuppen wird vom öffentlich-rechtlichen Norddeutschen Rundfunk (NDR) als Lizenzpartner für Deutschland produziert, seit 2009 als reine Eigenproduktion. Der Rechteinhaber ist der Sesame Workshop mit Hauptsitz in den USA. Am 8. Januar 2023 wird die Kindersendung in Deutschland 50 Jahre alt.