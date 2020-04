Von: Björn Jahner | 17.04.20

PHUKET: Das Einkaufszentrum Jungceylon in Patong hat einen Service-Point installiert, an dem während des eingeschränkten Betriebs in der Coronakrise Speisen aus 30 Restaurants und Fastfoodketten der Shopping Mall bestellt und abgeholt werden können.

Unter den teilnehmenden Gastronomiebetrieben befinden sich unter anderem AKA Japanese Restaurant, Baskin-Robbins, Dunkin ‘Donuts, Four Seasons Restaurant, Fuji Japanese Restaurant, Haagen-Dazs, Jeffer Steak & Seafood, KFC, Kin Japanese Buffet Restaurant, Le Siam, MK Gold Restaurants, On the table, Pizza Hut, Shabushi, Spice House, Starbuck’s Coffee, Subway, Sushibox, Sweet Coconut, Sweet Mango, The Coffee Club, Wine Connection und Yayoi.



Um die COVID-19-Gefahr einzudämmen, bleibt Jungceylon bis zum 30. April 2020 offiziell geschlossen unter Ausnahme von nachfolgenden Branchen:



Supermarkt (Big C Extra)



(Big C Extra) Apotheken (Save Drug, Boots, Watsons)



(Save Drug, Boots, Watsons) Restaurants (nur Abholung und Lieferung möglich)



(nur Abholung und Lieferung möglich) Alltagsprodukte (u.a. 7-Eleven)



(u.a. 7-Eleven) Banken und Finanzdienstleister



Mobilfunkanbieter



Während des eingeschränkten Betriebs hat Jungceylon täglich von 11.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.

Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf Facebook