Seriendieb stiehlt 200.000 Baht aus einem Tempel

PATTAYA: Ein Thai stahl aus einem Tempel in Huay Yai 200.000 Baht, zeigte sich in Bars spendabel und kaufte einem Barmädchen eine goldene Kette im Wert von fast 30.000 Baht. Inzwischen hat die Polizei den Seriendieb in einem Friseursalon verhaftet.

Die Geschichte um den 48 Jahre alten Mann begann am letzten Freitag. Der Abt des Tempels Wat Theppabutr Phra Somjet meldete auf der Polizeistation Huay Yai den Diebstahl von 200.000 Baht aus den Unterkünften des Tempels. Gestohlen wurden neben Bargeld 20 Amulette und ein Zeremonialmesser. Mit dem Geld sollten dringend erforderliche Reparaturarbeiten im Wat finanziert werden. Die Mönche lieferten der Polizei wichtige Informationen über den mutmaßlichen Dieb.

Dieser hatte in Nakhon Pathom mehrere Bars aufgesucht und sein Geld für Mädchen ausgegeben. Eine muss ihm besonders gefallen haben, denn er kaufte ihr eine Goldkette im Wert von einem Baht-Gold oder knapp 30.000 Baht. Offensichtlich hinterließ er Spuren, denn am Sonntag verhafteten Polizisten ihn in einem Einkaufszentrum. Der Dieb wurde der Polizei in Huay Yai übergeben. „Thai Rath“ meldet weiter, der Thai sei bei der Polizei bestens bekannt und konnte nicht angeben, wo das ganze Geld geblieben war.