PARIS (dpa) - Schiedsrichter Milorad Mažic aus Serbien leitet am Dienstag das Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Stade de France gegen Weltmeister Frankreich.

Der 45-Jährige ist international erfahren. Mažic hat auch schon ein Länderspiel der deutschen Elf gepfiffen. Es war das 3:0 gegen Österreich in München am 6. September 2013 in der Qualifikation für die WM-Endrunde 2014..