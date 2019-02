SEOUL (dpa) - Die USA und Nordkorea könnten sich nach Einschätzung des südkoreanischen Präsidialamtes noch in dieser Woche auf eine Erklärung über ein formelles Ende des Korea-Krieges einigen. «Ich denke, das ist möglich», sagte ein Sprecher von Präsident Moon Jae In nach Berichten südkoreanischer Sender am Montag in Seoul. US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wollen sich an diesem Mittwoch und Donnerstag in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi zu ihrem zweiten Gipfel treffen. Ein Schwerpunkt ist dabei die atomare Abrüstung Nordkoreas.

Es sei unklar, wie eine solche Friedenserklärung genau aussehe, sagte der südkoreanische Sprecher. «Es gibt viele Methoden, und unsere Regierung würde jede Art von Erklärung über das Kriegsende begrüßen.» Wichtiger sei es, dass durch solch eine Einigung die Bemühungen um die atomare Abrüstung Nordkoreas beschleunigt werde.

Der Sprecher Moons betonte, dass der Weg bis zu einem Friedensvertrag noch lang sei. Die Unterzeichnung eines solchen Vertrages könne nur über multilaterale Verhandlungen erfolgen. Ein Friedensabkommen scheine auf der letzten Stufe der atomaren Abrüstung zu stehen.

Über eine Ausrufung des Kriegsendes durch US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong wird schon seit längerem spekuliert. Die koreanische Halbinsel befindet sich völkerrechtlich noch im Kriegszustand, da seit dem Ende des Bruderkrieges von 1950 bis 1953 kein Friedensvertrag geschlossen wurde. Südkorea wurde im Krieg von UN-Verbänden unterstützt, die von den USA angeführt wurden, Nordkorea von chinesischen «Freiwilligentruppen».

Bei seinem ersten Gipfel mit Trump im vergangenen Juni in Singapur hatte sich Kim zwar zu einer «kompletten Denuklearisierung» bereiterklärt. Es fehlten aber konkrete Zusagen, bis wann Nordkorea sein Atomwaffenarsenal abbaut.