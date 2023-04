Von: Redaktion DER FARANG | 20.04.23

LEVERKUSEN: Ex-Trainer Gerardo Seoane traut Bayer Leverkusen vor dem Viertelfinal-Rückspiel bei Union Saint-Gilloise am Donnerstag (21 Uhr/RTL) den Titel in der Europa League zu. Die Belgier hätten beim 1:1 in Hinspiel «einen guten Eindruck hinterlassen», sagte der Schweizer zu Sport1: «Trotzdem glaube ich an ein Weiterkommen von Bayer 04. Es wird nicht einfach, aber die hohe Qualität der Leverkusener in der Offensive wird den Unterschied machen.» Im Falle eines Halbfinal-Einzugs sei «das Teilnehmerfeld sehr ausgeglichen. Sowohl Feyenoord als auch AS Rom gelten als starke Gegner, aber trotzdem darf man den Anspruch haben, sie zu bezwingen. Bei einer Finalteilnahme ist immer alles möglich.»

Seoane hatte Bayer im Vorjahr als Dritter in die Champions League geführt. Dort startete er mit einem Sieg und zwei Niederlagen. Nach dem 0:2 beim FC Porto am 4. Oktober wurde er beurlaubt. Unter Nachfolger Xabi Alonso wurde Bayer nach zwei Unentschieden und einer Niederlage Dritter in der Vorrunden-Gruppe, verpasste somit die K.o.-Phase, durfte aber in der Europa League weitermachen.

Die sei nicht dasselbe wie die Königsklasse, gestand Mittelfeldspieler Robert Andrich vor dem Spiel in Brüssel, aber dennoch ein interessanter Wettbewerb. «Es ist keine Champions League, aber es kann schon was Besonderes sein», sagte er: «Ein Halbfinal-Einzug wäre sowieso immer etwas Besonderes. Und in der Europa League wäre das schon eine Riesensache. Für mich persönlich, als auch für den Verein. Das letzte Mal war 2002. Es wird mal wieder Zeit.» Nach dem bis heute letzten Halbfinal-Einzug in einem Europacup erreichte Bayer auch das Endspiel in der Champions League, verlor aber 1:2 gegen Real Madrid.