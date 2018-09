Seniorin will Steuerfahnder linken

Von: Björn Jahner | 02.09.18

BURIRAM: In Buriram im Nordosten des Landes erregte eine 60-jährige Marktverkäuferin Aufsehen, die Beamten der lokalen Steuerbehörde vorwarf, sie zu Unrecht mit einem Bußgeld in Höhe von 50.000 Baht für den Verkauf von „Khao Mak“ (süß fermentierter Klebreis) belegt zu haben.

Der Fall der Seniorin rief in sozialen Onlinenetzwerken eine Sympathiewelle hervor und viele Netizen kritisierten die Beamten für die Festnahme der betagten Frau. Saneh Puangram, die im Bezirk Muang lebt, sagte, dass sie regelmäßig Khao Mak herstellen und 20 bis 30 Packungen am Tag auf einem lokalen Markt verkaufen würde, wo sie am 22. Juli von den Steuerfahndern festgenommen wurde. Dass der Verkauf des Desserts für fünf Baht pro Stück illegal sei, hätte sie nicht gewusst. Nopparat Janyawarangkul hingegen, Leiter der lokalen Steuerbehörde, präsentiert eine andere Geschichte. So wurde die Frau verurteilt, weil sie „Sato“ (traditioneller Reiswein) und nicht wie von ihr behauptet „Khao Mak“ verkauft habe, was einen Verstoß gegen § 153 des Verbrauchsteuergesetzes darstellt und mit einer Buße in Höhe von 10.000 Baht geahndet wird. Die alkoholischen Erzeugnisse wurden von den Steuerfahndern in Plastiktüten verpackt hinter ihrem Stand gefunden. Um den Wahrheitsgehalt seiner Version des Falles zu beweisen, präsentierte er den Medien die beschlagnahmten Säcke mit trübem Wein sowie die ausgestellte Quittung.