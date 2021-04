Von: Redaktion DER FARANG | 03.04.21

BANGKOK: Senioren über 60 Jahre können zu Songkran vom 13. bis 15. April kostenlos mit der U-Bahn auf den Blue und Purple Lines fahren.

Der Betreiber will die älteren Frauen und Männer damit ermutigen, Bangkoks Attraktionen in der Nähe der MRT-Stationen über die Feiertage zu besuchen. Senioren, die ihren Ausweis an einem MRT-Stand vorzeigen, erhalten ein kostenloses Ticket. Fahrgäste sind außerdem eingeladen, vom 9. bis 16. April an 19 Stationen der Blue Line und 18 Stationen der Purple Line Wasser über Buddha-Figuren zu spritzen, die sich auf dem Boden an den Ticketschaltern befinden.

Während Songkran wird die MRT auch mehr Schalter öffnen, die Abhol- und Rückgabezeiten für Fahrgäste verlängern und Sicherheitspersonal und Hunde einsetzen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Fahrgäste werden gebeten, die Covid-Kontrollmaßnahmen zu befolgen, einschließlich Temperaturkontrollen, sozialer Distanzierung, Gesichtsmasken und Ein- und Auschecken über den Thai Chana-Bahnsteig.

Aktuelle Informationen über den Zugverkehr in Bangkok gibt es beim MRT Information Service Centre unter Telefon (02) 624.5200 oder auf Facebook.