Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.20

BANGKOK: Thailändische Senatoren haben die Kritik einer Gruppe US-Kollegen scharf zurückgewiesen. Die Senatoren hatten in der Vorwoche Thailand für den Umgang der Regierung mit den jüngsten Massenprotesten zur Wahrung von Demokratie und Menschenrechten attackiert.

Die drei ständigen Ausschüsse des thailändischen Senats für auswärtige Angelegenheiten, politische Entwicklung und Menschenrechte, Freiheiten und Verbraucherschutz hielten am Dienstag als Reaktion auf die Kommentare der US-Senatoren eine Pressekonferenz ab. „Die Ausschüsse des Senats sind besorgt, weil die Kommentare und Vorschläge der US-Senatoren auf falschen Informationen beruhen, was zu weiteren Spaltungen in Thailand führen könnte", betonte die Senatorin Pikulkaew Krairiksh, Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten. „Dies könnte nachteilige Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den beiden Ländern haben, die seit fast 200 Jahren andauern.“

Die drei Senatsausschüsse behaupteten, dass Thailand einer konstitutionellen Monarchie verpflichtet sei und den Menschenrechten und Freiheiten Vorrang einräume. Obwohl die Demokratie 2014 in den Hintergrund getreten sei, sei das Land entschlossen, die Probleme zu lösen, die sich aus der weit verbreiteten Korruption im politischen System ergäben, die zu der Krise in diesem Land geführt habe.

Es gebe zwar Forderungen nach einer neuen Verfassung, doch die Charta behalte in der Tat Schlüsselprinzipien intakt, die die Rechte und Freiheiten des Volkes garantierten, bekräftigte Pikulkaew. Ihre Verabschiedung habe den Weg für die Parlamentswahlen im vergangenen Jahr geebnet, und diejenigen, die nicht an die Macht kamen, haben sie als undemokratisch kritisiert. Obwohl die Verfassung das Recht auf öffentliche Versammlungen garantiere, hätten die Demonstranten gegen Gesetze verstoßen. Einige Demonstranten hätten auch gegen die höchste Institution des Landes protestiert.