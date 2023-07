Von: Björn Jahner | 07.07.23

BANGKOK: Mehrere Senatoren haben ihre Meinung geändert und erklärt, dass sie nicht mehr für Pita Limjaroenrat, den Vorsitzenden der Move Forward Party (MFP), als neuen Premierminister stimmen werden. Sie äußerten Bedenken über die Politik seiner Partei, insbesondere hinsichtlich der geplanten Änderungen des Gesetzes zur Majestätsbeleidigung und der Außenpolitik.

Ursprünglich hatten sie vor, für Pita zu stimmen, aber sie haben ihre Meinung anscheinend geändert, weil die MFP eine Änderung von Paragraph 112 des Strafgesetzbuches, dem Gesetz zur Majestätsbeleidigung, anstrebt. Die MFP hat versprochen, sich für diese Änderung einzusetzen.

„Ein Hauptgrund dafür ist, dass er versucht, Abschnitt 112 zu ändern und die Monarchie zu reformieren“, sagte Senator Prapan Koonmee. „Die Außenpolitik der MFP stellt ebenfalls eine Gefahr für das Land dar.“

„Thailand ist ein Freund aller Länder. Wenn Pita an die Macht kommt, wird sich die Außenpolitik in Richtung einer bestimmten Supermacht ändern“, fügte er hinzu.

„Abgesehen von den Bedenken bezüglich Pitas Eignung aufgrund seiner früheren Beteiligung an iTV Plc.“, so Senator Prapan weiter.

Er führte weiter aus, dass der MFP auch vorgeworfen wurde, die konstitutionelle Monarchie stürzen zu wollen, und zitierte eine Petition, die von Anwalt Theerayut Suwankesorn bei der Generalstaatsanwaltschaft eingereicht wurde. Theerayut behauptete, dass die Politik der MFP in Bezug auf Abschnitt 112 gegen Abschnitt 49 der Verfassung verstoße.

Laut Parlamentsangaben wurden 24 Senatoren gefragt, ob sie bei der gemeinsamen Sitzung des Parlaments am 13. Juli 2023 für Pita stimmen würden. Darunter sind 14 Senatoren, die zuvor bereit waren, für ihn zu stimmen.

Eine Überprüfung am Donnerstag (6. Juli 2023) ergab, dass acht Senatoren die geplante Änderung von Abschnitt 112 ablehnten, während fünf sagten, sie würden gemäß der Mehrheitsentscheidung des Parlaments für Pita stimmen. Neun weitere gaben an, dass sie sich am Abstimmungstag entscheiden würden, während die anderen beiden sich weigerten, einen Kommentar abzugeben, so die Quellen.

Senator Weerasak Futrakul sagte, er wolle prüfen, ob die Politik der MFP im besten Interesse des Landes liege, bevor er eine Entscheidung treffe.

Ein weiterer Senator, AVC Chalermchai Krea-ngam, sagte, er werde zuerst das nationale Interesse und die Sicherheit berücksichtigen.

Auch Senator Chalermchai Fuengkhon gab zu, dass er zuvor beabsichtigt hatte, für Pita zu stimmen, aber die Frage von Abschnitt 112 habe ihn dazu gebracht, seine Meinung zu ändern. „Wenn Pita zustimmt, von seiner Forderung abzurücken, bin ich bereit, für ihn zu stimmen“, betonte er.

Er enthüllte auch, dass Vertreter der MFP auf die Senatoren zugekommen seien, um für Pita zu werben, aber die meisten hätten angegeben, ihre Entscheidung erst kurz vor der Abstimmung am 13. Juli 2023 zu treffen.

Senator Songdet Samueakham bestätigte, dass er für Pita stimmen werde, räumte jedoch ein, dass es unwahrscheinlich sei, dass Pita genügend Unterstützung erhalten werde, um der nächste Premierminister des Landes zu werden.

"Pita sollte auftreten und erklären, dass er Abschnitt 112 unberührt lässt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie er Premierminister werden kann", verdeutlichte Songdet.

Am 13. Juli wird eine gemeinsame Sitzung von Abgeordneten und Senatoren für die entscheidende Abstimmung einberufen.

Gemäß der Verfassung dürfen die 250 Senatoren, die vom aufgelösten Nationalen Rat für Frieden und Ordnung (NCPO) ernannt wurden, zusammen mit den Abgeordneten den Premierminister im Parlament wählen. Dies wird das letzte Mal sein, dass diese Senatoren an der Wahl eines Premierministers beteiligt sind. Nach den Wahlen 2019 stimmten sie gemeinsam mit den Abgeordneten für die Rückkehr von General Prayut Chan-o-cha als Premierminister.

Die Verfassung sieht vor, dass der Senat nach den Wahlen 2019 nur eine Übergangszeit von fünf Jahren absolvieren kann. Diese endet im Mai nächsten Jahres.