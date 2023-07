Von: Björn Jahner | 24.07.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Mehrere Senatoren erklärten am Montag (24. Juli 2023), dass sie bei der gemeinsamen Parlamentsabstimmung am Donnerstag (27. Juli 2023) nicht für die Pheu-Thai-Partei stimmen werden, falls die Move-Forward-Partei Teil der Koalition bleibt.

Sie forderten die Pheu Thai auch auf, den Abgeordneten Suriya Juangroongruangkit, der auf der Parteiliste steht, nicht zu ihnen zu schicken, um für den Premierministerkandidaten der Partei zu werben.

Senator Seree Suwanpanont sagte, die Verfassung verbiete es den Senatoren, sich der Kontrolle politischer Parteien zu unterwerfen, so dass es keinen Sinn mache, dass Pheu Thai Suriya zu ihnen schicke, um für Stimmen zu werben. Er betonte, dass die Senatoren ihre Haltung beibehalten würden, keine Partei zu unterstützen, die eine Änderung der Verfassung anstrebt, die die Monarchie oder wichtige Institutionen des Landes beeinträchtigen würde.

Senator Seree bezog sich damit eindeutig auf die Partei Move Forward, die eine Änderung des drakonischen Gesetzes gegen die Majestätsbeleidigung und die Ausschaltung der Senatoren bei der Wahl des Premierministers plant.

In der ersten Runde der Premierministerwahl am 13. Juli 2023 enthielten sich die meisten Senatoren der Stimme und verhinderten so, dass der Kandidat der Bewegung Vorwärts, Pita Limjaroenrat, eine einfache Mehrheit für das Amt des Premierministers erhielt.

In der vergangenen Woche schlossen sich dann Senatoren mit Abgeordneten der ausscheidenden Koalition zusammen, um die erneute Nominierung von Pita zu verhindern, was dazu führte, dass der zweite Wahlgang verschoben wurde.

Move Forward übergab daraufhin den Staffelstab an Pheu Thai, um den Versuch der Bildung einer Koalitionsregierung zu leiten.

„Wenn Pheu Thai genügend Unterstützung von den Abgeordneten für die Regierungsbildung erhält und keine Politik verfolgt, die die wichtigsten Institutionen des Landes beeinträchtigt, werden die Senatoren sie unterstützen“, bekräftigte Senator Seree.

Er fügte hinzu, dass die Senatoren nichts dagegen hätten, die Abstimmung über den Premierminister zu verschieben, damit Pheu Thai zunächst die Verhandlungen mit ihren Partnern abschließen kann.

Am Wochenende führte Pheu Thai informelle Gespräche mit den Partnern der ausscheidenden Koalition, und alle sagten, sie würden weder der Koalition beitreten noch für Pheu Thai stimmen, wenn Move Forward noch Teil des Bündnisses sei.

Senator Kittisak Ratanawaraha sagte, dass er sich nicht in die Bildung der nächsten Koalition einmischen, aber er auch nicht für ein Bündnis stimmen werde, das Move Forward als Partner hat.

Senator Kittisak sagte, dass Khun Suriya bei ihm nicht um Stimmen werben müsse, da er nur ein Junior-Senator sei. Senator Anusit Kunakorn sagte, dass Pheu Thai das nationale Interesse berücksichtigen sollte, wenn die Partei entscheidet, ob sie Move Forward in ihre Koalition aufnehmen will oder nicht.

Er wies darauf hin, dass die Senatoren nicht das Recht hätten, auf eine Verschiebung der PM-Abstimmung zu drängen, damit Pheu Thai ihre Verhandlungen abschließen könne. Für diese Aufgabe sei der Parlamentspräsident zuständig, der den Zeitplan mit den Fraktionsvorsitzenden beider Kammern besprechen müsse.

Senator Anusit rief die Anhänger von Move Forward auf, ihre Pläne für eine Kundgebung aufzugeben, da dies nur der Gewalt Tür und Tor öffnen würde.

Er fügte hinzu, dass Move Forward auch seinen Glauben daran ändern sollte, dass sie nur die Regierung sein können. Stattdessen könne Move Forward eine starke Rolle als Oppositionspartei spielen.

Er fügte hinzu, dass die meisten Senatoren eine gemeinsame Haltung hätten, keine Partei zu unterstützen, die eine Änderung von Artikel 112 des Strafgesetzbuches (Gesetz gegen Majestätsbeleidigung) oder eine größere Autonomie für die südlichsten Provinzen anstrebe, womit er sich offenbar auf die Politik von Move Forward bezog.