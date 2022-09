Von: Björn Jahner | 04.09.22

BANGKOK: Wenn Sie nach Deutschland ziehen möchten, um dort zu arbeiten, haben Sie als qualifizierte, ausgebildete Fachkraft durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gute Voraussetzungen, ein Visum und eine Arbeitserlaubnis zu erlangen.

In dieser Veranstaltung lernen Sie wichtige Punkte des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes sowie wichtige Webseiten zum Thema kennen. Sie erfahren, welche beruflichen Voraussetzungen Sie erfüllen müssen und was die nächsten Schritte für Sie sein könnten. Als gesundheitliche Vorsichtsmaßnahme sind die Plätze begrenzt. Bitte melden Sie sich deshalb per per Line an: https://lin.ee/NkXUXnr. Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.

Das Seminar findet im Goethe-Institut Thailand, 8/1 Soi Goethe, Sathorn 1, statt (Karte).