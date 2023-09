Von: Björn Jahner | 11.09.23

BANGKOK: Nach Angaben des Nationalen Astronomischen Forschungsinstituts von Thailand (Narit) können Thailänder am kommenden Sonntagabend (17. September 2023) möglicherweise einen Blick auf einen neu entdeckten Nishimura-Kometen erhaschen, wenn er sich der Sonne nähert.

Laut Narit braucht C/2023 P1, der nach dem japanischen Amateurastronomen Hideo Nishimura auch Nishimura genannt wird, 437 Jahre, um sich der Erde zu nähern.

Es wird erwartet, dass der Komet, eine Kugel aus Eis und Staub, am Dienstag (12. September 2023) bis auf 125 Millionen Kilometer an der Erde vorbeizieht, so Narit.

Da sich der Komet der Erde und der Sonne in einem bestimmten Winkel nähert, wird er laut Narit schwer zu erkennen sein. Nach Freitag (15. September 2023) wird der Komet jedoch nach Sonnenuntergang am westlichen Himmel erscheinen und kann am Sonntag (17. September 2023) beobachtet werden, wenn er sich der Sonne in einer Entfernung von 34 Millionen Kilometern nähert, heißt es weiter.

Nach Angaben der Kometenbeobachtungsdatenbank wird die Helligkeit des Kometen bei der Größenordnung 3 liegen, so dass er mit bloßem Auge sichtbar ist.

Narit sagte, dass die Menschen in Thailand am Sonntagabend nach dem Sternbild Jungfrau Ausschau halten sollten und etwa eine Stunde Zeit haben, den Kometen zu beobachten, bevor er verschwindet.

Je weiter er sich von der Sonne entfernt, desto weniger sichtbar wird er, so Narit.

Die Beobachter sollten auch nach einem grünen Farbton und einem langen Schweif Ausschau halten, den Merkmalen des Kometen Nishimura, so Narit.

Nishimura entdeckte den Kometen erstmals am Morgen des 11. August 2023, als er mit einer Digitalkamera Langzeitaufnahmen des Himmels machte. Er meldete seine Beobachtung an das Minor Planet Centre, das seine Entdeckung am 15. August 2023 ebenfalls bestätigte. Es war seine dritte Kometenentdeckung nach dem Kometen Nakamura-Nishimura-Machholz (C/1994 N1) und dem Kometen Nishimura (C/2021 O1).