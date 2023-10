Von: Björn Jahner | 30.10.23

MAE HONG SON: Zum ersten Mal seit 37 Jahren haben die Mitarbeiter des Salawin Wildlife Sanctuary in Thailand einen vom Aussterben bedrohten Bison mit der Kamera eingefangen.

Die Sichtung am 8. Oktober 2023 bestätigte, dass das Schutzgebiet der einzige geschützte Wald in Nordthailand ist, in dem das Tier in der jüngeren Vergangenheit gesichtet wurde. Mitarbeiter des Schutzgebiets hatten diese Bisonart zuletzt 1986 gesichtet.

Am 28. Oktober 2023 teilte Arkhom Boonnontae, Leiter des Salawin Wildlife Sanctuary, mit, dass die Mitarbeiter des Schutzgebiets in Zusammenarbeit mit dem Personal der „Smart Patrol“-Einheit Kamerafallen installiert haben, mit denen sie die Verbreitung von Wildtieren in diesem Gebiet kontinuierlich überwachen. Das Schutzgebiet ist in Bezug auf Ökologie und Artenvielfalt ein wichtiges Gebiet im Grenzwald zwischen Thailand und Myanmar.

Foto: The Nation

Arkhom erklärte, dass sie Gebiete auswählten, in denen es viele Spuren von Wildtieren gab oder in denen verschiedene Arten von Wildtieren in dem Gebiet gesehen wurden. „Und in den frühen Morgenstunden des vergangenen Monats bekamen wir ein Foto von einem seltenen Wildtier in Nordthailand, nämlich einem Bos gaurus“, so Arkhom.

Aus den Berichten der Mitarbeiter des Ortes, an dem das Foto aufgenommen wurde, und von Anwohnern ging hervor, dass in diesem Gebiet jedes Jahr Bisonspuren gesichtet wurden.

Sie kommen in kleinen Herden von bis zu ein bis drei Bisons vor und wandern im Grenzwald zwischen dem Salawin Wildlife Sanctuary, dem Mae Yuam Wildlife Sanctuary und Myanmar hin und her. Da die Beamten jedoch nur über das Hörensagen sowie Fußspuren und Dung informiert wurden, konnten sie bisher nicht feststellen, ob es sich um einen Bison oder eine Spur des Viehs der Dorfbewohner handelte, erklärte Arkhom.

Die Berichte der Mitarbeiter und der Anwohner deuteten laut Arkhom darauf hin, dass die Bisons das Gebiet schon seit vielen Jahren nutzten, es jedoch schwierig sei, ihre Anwesenheit ohne fotografische Beweise zu bestätigen.

Die Entdeckung des Bisons im Salawin Wildlife Sanctuary ist ein positives Zeichen für die Erhaltung der Art in Thailand. Es deutet darauf hin, dass in dem Schutzgebiet möglicherweise eine kleine Population von Bisons überlebt und dass der Lebensraum für ihre Bedürfnisse geeignet ist, sagte er.

Die Mitarbeiter des Salawin Wildlife Sanctuary überwachen das Gebiet weiterhin, um mehr über die Bisonpopulation zu erfahren und Maßnahmen zu ihrem Schutz zu entwickeln, fügte Arkhom hinzu.