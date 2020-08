Kragentauben gehören zu einer bedrohten Spezies. Foto: The Nation

KRABI: Große Freude herrscht derzeit unter Tierschützern in der Südprovinz Krabi, nachdem auf Koh Rok im Mu-Koh-Lanta-Nationalpark eine Gruppe mit mehr als 40 seltenen Kragentauben gesichtet wurde, die wegen ihres auffälligen Schmuckgefieders um den Hals auch Mähnentaube genannt werden.

Nationalparkchef Weerasak Srisatjang folgend, sei es das erste Jahr, in dem sich Kragentauben in einer so großen Gruppe auf dem Eiland versammelt hätten. Bisher wurden immer nur Schwärme von höchs­tens 10 Tieren auf Koh Rok gesichtet. Khun Weerasak deutet dies als Indiz dafür, dass sich der Shutdown während der Coronavirus-Pandemie positiv auf das Ökosystem der Insel ausgewirkt hat. Koh Rok wurde Anfang dieses Jahres für den Besucherverkehr geschlossen und soll ab Oktober wieder geöffnet werden.

Das Gefieder der Mähnentauben schillert dunkelgrün, ihr kurzer Schwanz ist weiß. Auffällig ist das Schmuckgefieder um den Hals: Jede einzelne Feder ist hier verlängert, sodass ein Kragen bzw. eine Mähne gebildet wird. Die Vogelart ist in der Region der Andamanensee und des Indopazifiks heimisch, unter anderem auf der Nikobareninsel und der Andamaneninsel.