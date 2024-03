Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.24

SARABURI: In der Provinz Saraburi wurde eine seltene Bärenfamilie in der Wildnis gesichtet. Diese Entdeckung wirft ein Licht auf die reiche Biodiversität der Region. Es handelt sich um eine Mutter mit ihren drei Jungen.

In den dichten Wäldern von Dong Phayayen, in der Provinz Saraburi, hat die Überwachung durch Wildkameras eine erstaunliche Entdeckung gemacht. "Die Familie der drei Bären" wurde beim Erkunden eines Wasserlochs gefilmt, was die üppige Vielfalt und Fruchtbarkeit dieser Wälder unterstreicht. Diese Aufnahmen sind ein seltener Beweis für die Anwesenheit von Bären in diesem Gebiet und unterstreichen die Bedeutung des Naturschutzes.

Einblick in das reiche Ökosystem

Neben den Bären wurden auch andere Wildtiere wie Hirsche, Wildrinder und Bantengs gesichtet, die das Wasserloch während der Trockenzeit nutzen. Diese Beobachtungen verdeutlichen die reiche Artenvielfalt und den hervorragenden Zustand des Waldes. Die Präsenz der Bärenfamilie spiegelt den Erfolg der verstärkten Patrouillen und der strikten Durchsetzung von Naturschutzgesetzen wider.

Durch qualitativ hochwertige Überwachung und entschlossene Maßnahmen gegen Wilderei wird die Tierwelt geschützt und die Biodiversität bewahrt. Es zeigt, wie wichtig die Erhaltung ihrer natürlichen Lebensräume für die Überlebenschancen solcher Arten ist.

Das Naturschutzgebiet Dong Phayayen ist Teil des Weltnaturerbes Dong Phayayen-Khao Yai, das fünf Schutzgebiete umfasst. Diese Parks sind von entscheidender Bedeutung für die Erhaltung der natürlichen Landschaft Thailands und decken Teile von Saraburi, Nakhon Nayok, Nakhon Ratchasima, Prachinburi, Sa Kaeo und Buriram ab.

Das Weltnaturerbe Dong Phayayen-Khao Yai

Dieses Gebiet ist ein bedeutendes Schutzgebiet für viele bedrohte Arten und stellt einen kritischen Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen dar. Es ist ein lebendiges Beispiel für Thailands Engagement für den Umweltschutz und die Bewahrung seiner einzigartigen Biodiversität.