Selenskyj-Berater über Berlusconi: «VIP-Agitator» von Putin

Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt über eine Videokonferenz an einem Treffen teil. Foto: epa/Alexei Nikolsky

ROM: Nach seinen jüngsten Kommentaren zum Ukraine-Krieg ist dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi aus Kiew Hetze zugunsten der Russen vorgeworfen worden. «Berlusconi ist ein VIP-Agitator innerhalb der russischen Propaganda», sagte Mychajlo Podoljak, Berater im ukrainischen Präsidentenbüro, der italienischen Zeitung «La Repubblica» am Montag. Am Sonntagabend hatte Berlusconi - ein Freund von Kremlchef Wladimir Putin - unter anderem Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Schuld an der Eskalation, der «Zerstörung des Landes» und der vielen Toten gegeben.

Podoljak schrieb in einer Erklärung an die «Repubblica», dass der einstige Regierungschef in Rom «das Ansehen Eures Landes eintauscht gegen seine Freundschaft mit dem Diktator Putin». Italien trage Schaden davon. Der Berater erklärte, dass die Sätze des 86-Jährigen vor Journalisten «die Kernaussagen der Kreml-Propaganda widergeben, nämlich: Mischt euch nicht ein, während wir Russen Ukrainer töten».

Berlusconi hatte gesagt, dass er Selenskyj nicht treffen würde, wenn er aktuell Regierungschef wäre. Er werte das Handeln von Selenskyj als «sehr, sehr, sehr negativ» und behauptete, dass die Situation sich nicht derart verschlimmert hätte und es so viele Opfer unter den Soldaten und der Zivilbevölkerung gegeben hätte, wenn Selenskyj die Gebiete im Donbass im Osten der Ukraine nicht angegriffen hätte.

Dies sei russische Propaganda, sagte Berater Podoljak und ergänzte: «Berlusconi muss erst noch verstehen, dass es die «Republiken im Donbass» nie gab.» Russland hatte die Gebiete Luhansk und Donezk völkerrechtswidrig annektiert. «Berlusconi muss aufhören, seinen wahren Wunsch zu verschleiern und öffentlich sagen, dass er für den Genozid an den Ukrainern ist», teilte Podoljak mit.

Der Sprecher des Außenministeriums in Kiew, Oleh Nikolenko, schrieb unterdessen bei Facebook: «Berlusconis lächerliche Anschuldigungen gegen den ukrainischen Präsidenten sind ein Versuch, Putins Hände zu küssen, die mit Blut beschmiert sind. Ein Versuch, seine Loyalität gegenüber dem russischen Diktator zu demonstrieren.»