BANGKOK: Die Zahl der Selbstmorde in Thailand ist im Vorjahr nach Angaben der Behörde für psychische Gesundheit gegenüber 2019 um 20 Prozent gestiegen. Dafür verantwortlich gemacht werden Auswirkungen der Coronakrise, wie wirtschaftlicher Stress.

Während die Selbstmordrate in den vergangenen sechs Jahren relativ stabil bei sechs Fällen pro 100.000 lag, waren es 2020 7,3. Laut Dr. Phanphimol Wipulakorn beinhalteten die Anrufe auf der Hotline der Behörde für psychische Gesundheit 1323 im letzten Jahr am häufigsten Sorgen im Zusammenhang mit Covid-19. Allein im Januar dieses Jahres gab es 180.000 Anrufe, verglichen mit 700.000 im gesamten letzten Jahr. Die Gründe für einen Suizid bleiben die gleichen wie in den Vorjahren. An erster Stelle stehen Beziehungsprobleme mit engen Familienangehörigen, an zweiter Stelle chronische Krankheiten und an dritter Stelle wirtschaftliche und Geldsorgen. Emotionale Erschöpfung und Blackouts waren dreimal so häufig wie in der Allgemeinbevölkerung.