Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.20

Ein unter starker Paranoia leidender 81-jähriger Schweizer soll am Donnerstag vermutlich sein Haus in Brand gesteckt haben, um sich das Leben zu nehmen. Archivbild: Pattaya City Fire Department

PATTAYA: Berichten von „The Nation“ wurden Polizei und Feuerwehr am Donnerstag gegen 6 Uhr morgens zur Siedlung La Bella Casa gerufen, wo aus einem einstöckigen Haus starker Rauch austrat.

Den Brandbekämpfern gelang es, die Flammen zu löschen und Stromzufuhr zu dem Grundstück zu kappen. Während des Vorfalls stürmte eine 49-jährige Frau aus den Philippinen mit ihren Haustieren aus dem brennenden Haus. Die Ermittler fanden später in dem Haus einen 81-jährigen Schweizer auf dem Boden liegend vor. Ein Feuerwehrmann leistete erste Hilfe, jedoch vergebens. Henry H. starb noch am Brandort. Ermittlungen hätten ergeben, dass Henry. H. zuvor die Philippina um Hilfe gerufen hätte, bevor das Haus in Brand geriet, da er ein Engegefühl in der Brust verspürte. Die Brandermittler fanden mehrere mögliche Ursachen für das Feuer, darunter auch ein Ofen, der eingeschaltet blieb. Sie vermuten, dass der Schweizer das Haus in Brand setzen wollte. Der Verstorbene soll unter starker Paranoia gelitten haben, einem Zustand, in dem er vor allem Angst hatte und ständig glaubte, dass er angegriffen werde. Seine Leiche wurde zur Autopsie gebracht, während die Polizei den Vorfall weiter untersucht.