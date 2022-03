RAYONG: Am Mittwoch explodierte in den frühen Morgenstunden eine kleine Bombe auf einer Straße im Bezirk Ban Khai in der Provinz Rayong an der Ostküste des Landes. Acht weitere Sprengsätze wurden auf der Straße verstreut gefunden.

Die Explosion ereignete sich auf der Choeng Noen–Chakbok Road im Dorf Moo 8 des Tambon Takhai im Bezirk Ban Khai.

Polizei und Rettungskräfte, die zum Tatort geschickt wurden, fanden die anderen acht kleinen, nicht explodierten Bomben auf der Straße verstreut und sperrten das Gebiet weiträumig ab.

Witsanu N., 48, erzählte der Polizei, er habe gegen Mitternacht eine Explosion auf der Straße vor seinem Haus gehört und sei hinausgegangen, um nachzusehen. Khun Witsanu fügte hinzu, er habe gesehen, wie weißer Rauch von etwas auf der Straße in die Luft stieg. Er sah auch andere Gegenstände auf der Straße verstreut. Er wisse jedoch nicht, wer sie dort abgelegt habe, berichteten thailändische Medien.

Oberstleutnant Suradet Maneephitak, Leiter der Kampfmittelbeseitigungseinheit (EOD) von Rayong, wurde am Mittwoch gegen 08.00 Uhr mit seinem Einsatzteam zum Tatort gerufen.

Bei ihrem Einsatz setzten sie Autoreifen ein, mit denen sie die acht entlang der Straße verstreuten Objekte isolierten, bei denen es sich um selbst hergestellte Sprengkörper handelte, die mit Nägeln, Stahlmuttern und Kugellagern gefüllt war.

Das EOD-Team brachte die acht Bomben an einen sicheren Ort etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt und zerstörte sie.

Alarmierte Anwohner berichteten der Polizei, dass sich nachts häufig eine Jugendgang auf der Straße aufhält. Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass die Sprengsätze für den Einsatz gegen eine rivalisierende Gang bestimmt waren. Möglicherweise haben sie die Bomben versehentlich auf die Straße geworfen und sind dann geflohen.

Die Ermittlungen dauerten an.