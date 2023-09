Von: Björn Jahner | 03.09.23

National Highway Nr. 363 in der Provinz Rayong, der reichsten Provinz Thailands. Foto: Department Of Highways

BANGKOK: Thailands Städte außerhalb Bangkoks können das Wachstum des Landes beschleunigen, müssen aber Wege finden, um Zugang zu privatem Kapital zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur zu erhalten, so eine Studie der Weltbank, die in Zusammenarbeit mit der Program Management Unit on Area Based Development (PMU-A) und der Universität Khon Kaen erstellt wurde.

Bangkok war lange Zeit das Zentrum des wirtschaftlichen Wachstums und der Produktivität des Landes. Da sich dieses Wachstum jedoch verlangsamt, könnten Städte wie Chiang Mai, Khon Kaen und Rayong den Takt angeben, indem sie in Nahverkehrssysteme, erneuerbare Energien und andere städtische Infrastrukturen investieren, die laut der Studie „Thailand Urban Infrastructure Finance Assessment“ für die Wettbewerbsfähigkeit Thailands und seine Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel entscheidend sein werden. Um diese Investitionen zu finanzieren, können sich die Städte jedoch nicht allein auf die Haushalte der Zentralregierung verlassen, sondern sollten auch die Aufnahme von Krediten durch die Kommunen und öffentlich-private Partnerschaften in Betracht ziehen, heißt es in dem Bericht.

Das Wachstum der Städte wird sowohl für die Stadt- als auch für die Landbevölkerung Vorteile bringen, da die Verkehrsmittel und die Elektrifizierung zuverlässiger werden und der Zugang zu Märkten, Bildung und Gesundheitsdiensten verbessert wird. Es wird Menschen, Waren und Dienstleistungen in die Lage versetzen, sich effizient innerhalb und zwischen Städten zu bewegen, um Wachstum und Beschäftigung zu fördern und die Lebensqualität zu verbessern. Öffentliche Dienstleistungen wie Wasser- und Abwasserversorgung und Abfallentsorgung sind sowohl für die Umwelt als auch für die Gesundheit von Vorteil. Eine robustere städtische Infrastruktur wird die Widerstandsfähigkeit gegen Überschwemmungen und Dürren erhöhen.

„Sekundärstädte können das Wachstum ankurbeln und die Armut auf dem Land lindern, indem sie den Bewohnern ländlicher Gebiete zugängliche Möglichkeiten bieten“, sagte Patricia Mongkhonvanit, Generaldirektorin des Amts für die Verwaltung öffentlicher Schulden im Finanzministerium. „Das Finanzministerium wird die Erkenntnisse und Ergebnisse der Studie nutzen, um das städtische Wachstum in diesen Städten zu unterstützen und den Bedürfnissen der Einwohner, Unternehmen und Industrien gerecht zu werden.“

Wenn Thailands Sekundärstädte in die Lage versetzt würden, sich selbst Kapital zu beschaffen, würde dies eine zunehmende Belastung der Finanzressourcen der nationalen Regierung vermeiden, heißt es in dem Bericht. Trotz der Dezentralisierungsgesetze der 1990er Jahre sind die thailändischen Städte und Gemeinden bei Infrastrukturinvestitionen nach wie vor finanziell von der Zentralregierung abhängig. Die Kommunen verfügen jedoch über die notwendige Steuerbasis und Betriebsüberschüsse, um Kreditwürdigkeit und Kreditaufnahmekapazität zu entwickeln.

Die Studie drängt auf einen „Paradigmenwechsel“, um den Sekundärstädten die Autorität, die Instrumente und das Fachwissen zur Finanzierung der lokalen Infrastruktur zu geben. Zu den empfohlenen Schritten gehören die Formulierung einer nationalen Strategie, um private Investitionen in die öffentliche Infrastruktur anzuziehen, und die Schaffung von Regierungsstellen zur Überwachung und Unterstützung lokaler Infrastrukturprojekte und -planung. Mehr Flexibilität, Steuerautonomie und Rechenschaftspflicht sind für sekundäre Städte notwendig, wenn sie ihre Fähigkeit entwickeln sollen, Investoren und Kreditgeber anzuziehen, heißt es in dem Bericht.

„Im Zuge der Bemühungen Thailands um eine nachhaltige Stadtentwicklung erweist sich die lokale Steuerautonomie als eine wichtige Säule“, so Fabrizio Zarcone, Weltbank-Länderdirektor für Thailand. „Wenn die Städte in die Lage versetzt werden, Einnahmequellen zu generieren und zu kontrollieren, fördert dies Innovation, Rechenschaftspflicht und die Fähigkeit, auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft einzugehen, was letztlich zu widerstandsfähigeren und unabhängigeren städtischen Gebieten führt."

Die Studie bewertet die Machbarkeit von Projektvorschlägen in fünf thailändischen Städten – Chiang Mai, Rayong, Nakhon Sawan, Khon Kaen und Phuket. Der Bericht befasst sich auch mit der Politik und den Institutionen, die bestimmen, wie die Stadtbehörden ihre Finanzen verwalten, einschließlich der Kapitalbeschaffung für Infrastrukturinvestitionen.

„Kommunale Kreditaufnahme und öffentlich-private Partnerschaften bieten einen zuverlässigen Weg zur Entwicklung der städtischen Infrastruktur, der sich in Ländern auf der ganzen Welt bewährt hat“, empfiehlt Poon Thingburanathum, stellvertretender Direktor für Unternehmensplanung bei der Program Management Unit on Area-based Development. „Was wir brauchen, ist eine pragmatische nationale Anstrengung, um Kapital aus dem Privatsektor für Investitionen in die städtische Infrastruktur zu gewinnen.“