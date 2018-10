BANGKOK: Der umstrittene Rockstar Seksan Sukphimai, eher bekannt als „Sek Loso“, wurde am Donnerstag wegen Verletzung des Schusswaffengesetzes, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Drogenmissbrauch zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und 18 Monaten verurteilt.

„Sek Loso“ war bereits vor zwei Jahren zu einer Haft von einem Jahr und drei Monaten plus einer Geldstrafe von 2.000 Baht verurteilt worden, weil er im Jahr 2016 eine Freundin seiner Frau verletzt hatte. Eine weitere Haftstrafe von fünf Tagen und 2.000 Baht Geldstrafe kamen in diesem Jahr hinzu, weil er am 29. Dezember 2017 in einem Tempel in Nakhon Si Thammarat eine Waffe gezückt und mehrere Schüsse abgegeben hatte. Die Strafe wegen Körperverletzung wurde für zwei Jahre ausgesetzt, aber da der Rocker erneut Straftaten begangen hat, wird sie nun vollstreckt. Das Provinzgericht Min Buri erkannte jetzt auf ein Jahr und 18 Monate Haft, weil „Sek Loso“ sich zu Silvester der Polizei widersetzt hatte. Die Beamten wollten ihn festnehmen, doch der Rocker öffnete nicht sein Haus und drohte mit einer nicht registrierten Waffe. Eine Urinprobe erwies sich als positiv für Drogenmissbrauch.