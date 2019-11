Von: Björn Jahner | 02.11.19

HUA HIN: Mit Sek Loso gibt sich am Freitag, 6. Dezember der thailändische King des Rock ’n’ Roll die Ehre und überrascht seine Fans in Hua Hin mit einem Gratis-Konzert im Baan Khun Por in der Soi Hua Hin 88.

Weitere Auskünfte und Reservierung über die Rufnummer 086-988.6888. Einlass ab 18 Jahre. Standort auf Google Maps. Infos im Facebook.