Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.19

BANGKOK: Im Monat März hat es nach einem Bericht von „Daily News“ bisher 1.110 Verkehrstote gegeben.

Allein am letzten Dienstag wurden 56 Tote gemeldet. Diese Zahl entspricht dem täglichen Durchschnitt. Seit Anfang Januar starben auf den Straßen des Landes, die zu den gefährlichsten weltweit zählen, 3.704 Kinder, Frauen und Männer. In diesen Zahlen nicht enthalten sind jene Menschen, die nach einem Unfall im Krankenhaus starben. „Daily News“ berichtet täglich über die Zahl der Verkehrstoten, um in der Bevölkerung das Bewusstsein für die Gefahren im Straßenverkehr zu schärfen.