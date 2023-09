Von: Björn Jahner | 05.09.23

BANGKOK: Seine Majestät der König hat die von Premierminister Srettha Thavisin nominierten Mitglieder des neuen Kabinetts formell bestätigt.

Die neue Kabinettsliste, die am Samstag (2. September 2023) in der „Royal Gazette“ veröffentlicht wurde, umfasst 34 Mitglieder. Premierminister Srettha wird in dieser Kabinettsaufstellung auch als Finanzminister fungieren.

Dem Kabinett wird am heutigen Dienstag (5. September 2023) eine Audienz bei Seiner Majestät gewährt, um es zu vereidigen, und es wird erwartet, dass es noch in dieser Woche seine politische Erklärung im Parlament abgeben wird. Die erste offizielle Kabinettssitzung wird voraussichtlich am kommenden Montag (11. September 2023) stattfinden.

In der Zwischenzeit wird Premier Srettha am 19. September 2023 das Land verlassen, um an der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York teilzunehmen.

Der Premierminister bestätigte, dass er zusammen mit anderen Kabinettsmitgliedern an hochrangigen Sitzungen der 78. Vollversammlung teilnehmen wird, die vom 18. bis 26. September 2023 stattfindet.