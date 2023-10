Von: Björn Jahner | 23.10.23

AYUTTHAYA: „Love Destiny 2“, die Fortsetzung einer bekannten thailändischen Fernsehserie, die auf der Geschichte der Ayutthaya-Ära basiert, bietet einen unerwarteten Nebeneffekt: Sie kurbelt den Verkauf traditioneller thailändischer Süßigkeiten an.

Das romantisch-komödiantische Zeitreisedrama, das auf einem Drehbuch des thailändischen Schriftstellers Chanyawee Sompreeda, auch bekannt als Rompaeng, basiert, war fast sofort nach seiner Ausstrahlung am 21. Februar 2018 im Fernsehen in aller Munde.

Das Drama wurde später zu einem Spin-Off-Film adaptiert, der am 28. Juli letzten Jahres veröffentlicht wurde, und die erste Episode der Fortsetzung wurde am letzten Mittwoch (18. Oktober 2023) ausgestrahlt.

Abgesehen von der humorvollen und romantischen Handlung hat die Serie das Interesse an vielen der in dem Drama vorkommenden Gegenstände geweckt, darunter auch an thailändischen Süßigkeiten, die von Maria Guyomar de Pina, bekannt als Thao Thong Kip Ma, vorgestellt werden.

Die Siamesin mit gemischter japanisch-portugiesisch-bengalischer Abstammung, die im 17. Jahrhundert in Ayutthaya lebte, arbeitete während der Herrschaft von König Narai als Köchin im Palast und führte viele neue Süßspeisen in die siamesische Küche ein, wie Khanom Mo Kaeng, Thong Muan, Thong Yot, Thong Yip, Foi Thong, Sangkaya und Khanom Phing.

Mali Pakaporn, 80 Jahre alt, lebt in Ayutthaya und ist eine Nachfahrin von Maria Guyomar. Sie hat im Bezirk Mueang ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, um thailändische Desserts zu erhalten.

Der Export von thailändischen Süßigkeiten ist jedoch im Vergleich zu anderen Ländern sehr gering und macht nur 6 Prozent der Gesamtexporte aus.

Nach Angaben des Staatssekretariats des Handelsministeriums beliefen sich die weltweiten Ausfuhren von Zucker und Süßwaren in den ersten acht Monaten dieses Jahres auf insgesamt 123 Milliarden Baht.

Die fünf größten Zucker- und Süßwarenexporteure sind Indonesien (32,53 Milliarden Baht), China (21,47 Milliarden Baht), die Philippinen (12,40 Milliarden Baht), Südkorea (11,38 Milliarden Baht) und Malaysia (8,92 Milliarden Baht). Sukhum Chaleysub, Direktor des Meinungsforschungsinstituts Suan Dusit Poll, ist der Meinung, dass Thailand seine Süßigkeiten international vermarkten könnte.

Staatliche Stellen können thailändische Süßigkeiten zusammen mit der Kultur fördern, Technologien zur Verlängerung der Haltbarkeit einsetzen, sie in Lernkurse einbeziehen und Unternehmer bei ihrer Weiterentwicklung unterstützen, riet er.