Von: Maximilian Perseke, dpa | 26.10.18

Der früheste bekannte osteostrakische, kieferlose Fisch und ein naher Verwandter von Kieferwirbeltieren sitzt vor 430 Millionen Jahren auf einem Seebett in Schottland. Foto: dpa/Nobumichi Tamura

Wo kommen unsere Vorfahren her, wo entwickelten sie sich? Frühe Wirbeltiere haben sich offenbar in seichten Uferzonen der Meere entwickelt - und von dort ausgebreitet. Diese Wiege der Wirbeltiere barg schon vor rund 400 Millionen Jahren eine erstaunliche Vielfalt.

Philadelphia (dpa/fwt) - Die frühen Wirbeltiere haben sich einer Studie zufolge in den seichten Uferzonen der Ozeane entwickelt und aufgefächert. Fast jede größere Gruppe von Wirbeltieren habe ihre Anfänge ganz in der Nähe des Strandes, schreiben Forscher um Lauren Sallan von der Universität von Pennsylvania in der Zeitschrift «Science». Das gelte für alle frühen Fische und somit auch für die Vorfahren der Landwirbeltiere, einschließlich des Menschen.