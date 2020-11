Written by: Björn Jahner

Foto: Tourism Authority Of Thailand



HUA HIN: Mit dem Bueng Bua Nature Education Center beheimatet der rund 55 Kilometer südlich von Hua Hin liegende Khao-Sam-Roi-Yod-Nationalpark eine lohnenswerte Touristenattraktion, die jedoch bisher nur den wenigsten Ausländern bekannt ist.

Über Holzstege kann man hier über ein Seerosenmeer spazieren, das ab Dezember in voller Blütenpracht erstrahlt. Der perfekte Ausflugstipp für Familien mit Kindern und Hobbyfotografen, die sich an der malerischen Landschaft des Nationalparks mit seinen unverwechselbaren Kalksteinhügeln erfreuen und einige entspannte Stunden in der Natur verbringen möchten.