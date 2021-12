Von: Björn Jahner | 07.12.21

SATTAHIP: Der Marinestützpunkt in Sattahip wurde am Sonntag (5. Dezember 2021) in den Abendstunden benachrichtigt, dass sechs belgische Touristen mit drei sehr kleinen Booten aufs Meer hinausgefahren und in Seenot geraten waren.

Eines der Boote hatte ein technisches Problem, und ein weiteres Boot hatte ein Wasserleck. Da das verbleibende dritte Boot zu klein war, um alle sechs Personen zurück ans Festland zu bringen, retteten sich die Ausländer auf die Insel Khram, wo sie über ein Funkgerät um Hilfe riefen. Koh Khram ist eine große Insel, 24 km südwestlich von Pattaya, die normalerweise für Touristen nicht zugänglich ist, weil sie ein Naturschutzgebiet und Nistplatz für Meeresschildkröten ist.

Marineoffiziere machten sich sofort auf den Weg, um die in Seenot geratenen Touristen von der unbewohnten Insel zu bergen, und erreichten Koh Khram am frühen Morgen bei starkem Wind, Wellengang und Dunkelheit. Alle sechs Ausländer wurden sicher zurück an Land gebracht. Es wurden keine Verletzten gemeldet, jedoch sollen einige nach Aussage der Marine unter Schock gestanden haben.

Die Touristen erklärten gegenüber der Presse: „Wir lieben die Königlich Thailändische Marine, und ohne sie wüssten wir nicht, was mit uns geschehen wäre.“

Die Königlich Thailändische Marine untersucht derzeit die genaue Ursache des Vorfalls.