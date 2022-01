Von: Björn Jahner | 29.01.22

PATTAYA: Es ist derzeit das Stadtgespräch schlechthin: Thomas Seeland, Besitzer und Seele des Bramburi Restaurants in Naklua, eröffnet voraussichtlich im März dieses Jahres mit der Seeland Brewery an der Thappraya Road in Jomtien ein deutsches Brauhaus – und trotzt damit den Unsicherheiten der anhaltenden Covid-19-Pandemie.

Am 15. Januar luden Thomas und seine Frau Khun Padtana Freunde, Geschäftspartner und die Presse zu einer Bierverkos­tung ins Bramburi Restaurant in Naklua ein. Mit der Bierprobe sollte nach Aussage von Wirt Thomas in Erfahrung gebracht werden, welche Sorten der kurz vor der Eröffnung stehenden Seeland Brewery bei den Gästen am besten ankommen – und die waren erstaunt, wie viele verschiedene Aromen es bei Bier gibt.

Die Gäste absolvierten zuerst die offizielle Bierprobe, bevor es in den lockeren Teil des Events überging.

Bier hat mehr Aromen als Wein

„Bier hat aufgrund seiner Zutaten mehr Aromen als Wein“, weiß Dirk Strobel, Braumeister der Seeland Brewery, der nicht nur für die Biersorten verantwortlich zeichnet, die auf der Verkostung vorgestellt wurden, sondern auch mit viel Fachwissen den Event moderierte. Und dass es sich dabei – zumindest in der ersten Hälfte des Anlasses – um keine Spaßveranstaltung handelte, verdeutlichte Dirk Strobel gleich zu Beginn, als er einige Besucher in den letzten Reihen deutlich und bestimmend zur Ruhe aufrief, damit sich alle Amateur­tester auf ihre Geschmackssinne konzentrieren konnten.

Alle Teilnehmer mussten einen ATK-Test durchführen, bevor sie an der Bierprobe teilnehmen durften.

Vor der Feier die Verkostung

Getestet wurde aus kleinen Gläsern.

Sie wurden nicht enttäuscht. Auf Aroma/ Geruch (schlecht, gering, normal, gut, sehr gut) Farbe/ Aussehen (zu unklar, unklar, normal, sauber, normale Farbe), Geschmack (geschmacklos, geringer Geschmack, normal, gut, sehr gut) und Bitterkeit (zu bitter, bitter, passend, gut bitterlich, sehr gut) getestet wurden gleich sieben verschiedene Biersorten nach deutscher Brauart der Seeland Brewery – vier Lagerbiere, zwei Märzen und ein Weißbier. Bevor der Gerstensaft an die Gäste verteilt wurde, klärte Dirk Strobel sie über die Besonderheiten und Zutaten jeder einzelnen Biersorte auf und gab ihnen einen interessanten Einblick in den Brauprozess. Die Bewertungen der Teilnehmer wurden per Fragebogen erfasst. Als absoluter Favorit der Gäste setzte sich das Weizenbier durch, weshalb es neben den Sorten Lager und Märzen fest im Sortiment der Seeland Brewery angeboten wird, so Thomas.

Rick the Singer sorgte für musikalische Unterhaltung.

Nach dem offiziellen Teil durften es sich die Gäste natürlich locker machen. Während Sänger und Entertainer Rick The Singer mit bekannten Evergreens für musikalische Unterhaltung sorgte, tischten Thomas und Team ein deftiges deutsches Buffet mit knusprig-zartem Spießbraten sowie auch thailändischen Speisen auf. Natürlich konnten sich die Gäste auch nach der Bierprobe von den erfrischenden Erzeugnissen der Seeland Brewery überzeugen.

Deutsches Brauhaus auf vier Etagen

Die Seeland Brewery wird voraussichtlich Anfang März in der Thappraya Road in Jomtien (Ecke Soi 10) eröffnet. Die Gäste dürfen sich auf ein gemütliches Brauhaus mit moderner Bier- und guter Weinauswahl sowie deutsche, italienische und thailändische Küche freuen, das seine historischen Wurzeln übrigens in der Familiengeschichte von Thomas „Ururonkel“ hat...

Mit Fragebogen wurden die Testergebnisse der Gäste erfasst.

Sobald der genaue Eröffnungstermin feststeht, werden wir unsere Leserschaft da­rüber informieren. Mehr unter www.seelandbrewery.com.