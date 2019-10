Von: Redaktion DER FARANG | 07.10.19

Migranten an Bord des Schiffes P21 Armed Forces von Malta. Foto: epa/Domenic Aquilina

BERLIN/LUXEMBURG (dpa) - Vor zwei Wochen klang Innenminister Seehofer noch optimistisch. Beim Übergangsmechanismus für die Seenotrettung könnten 12 bis 14 Länder mitmachen, sagte er damals. Nun rudert er ein Stück zurück.

Vor einem Gespräch der EU-Innenminister zur Verteilung von Bootsflüchtlingen hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Erwartungen gedämpft. Die Bundesregierung rechne jetzt noch nicht mit konkreten Beschlüssen zur Verteilung von aus Seenotrettung geretteter Migranten, sagte der Sprecher seines Ministeriums, Steve Alter, am Montag in Berlin. Das sei schon deshalb nicht möglich, weil das Thema offiziell gar nicht Teil der Tagesordnung des Treffens am Dienstag in Luxemburg sei.

Seehofers Sprecher stellte nur klar, dass es dem Innenminister darum gehe, bei seinen Kollegen erst einmal um Unterstützung für die Vereinbarung zu werben, die Deutschland, Frankreich, Italien und Malta im September in der maltesischen Stadt Vittoriosa unterzeichnet hatten. Diese sieht vor, dass Bootsmigranten, die im Mittelmeer südlich von Malta und Italien aus Seenot gerettet werden, binnen vier Wochen auf die teilnehmenden Staaten verteilt werden.

Seehofer selbst hatte vor zwei Wochen noch auf 12 bis 14 Staaten gehofft. «Ich habe eine ganze Reihe von Ländern im Blick, die mit Sicherheit mitmachen werden», sagte er. Nach Angaben von EU-Diplomaten dürfte diese Zahl längst nicht erreicht werden.

Vielleicht rückt Seehofer auch deshalb jetzt deutlich von seinen ursprünglichen Erwartungen an das Treffen ab. Dass die Malta-Einigung während des Mittagessens besprochen werden soll, ist nicht ungewöhnlich. Eine Vereinbarung mehrerer EU-Staaten könnte auch am Rande des Treffens unterzeichnet werden.

Einige Länder wie Polen, Ungarn und Österreich wollen ohnehin keine Migranten aufnehmen. Andere Staaten wie Zypern, Griechenland und Spanien sehen sich selbst bereits als überlastet an. Belgien wiederum hat nur eine geschäftsführende Regierung, in Portugal wurde gerade erst gewählt.

Hinzu kommt, dass viele Länder ablehnen, dass - wie in der Malta-Erklärung vereinbart - auch solche Migranten erst einmal aufgenommen werden sollen, die keine Aussicht auf Asyl haben. Dies betrifft einen großen Teil der Menschen; sie müssten Europa also eigentlich wieder verlassen. Das ist in der Praxis aber oft schwer durchzusetzen.

Eine baldige Umsetzung der Malta-Einigung ist also unwahrscheinlich. Dabei hatte Seehofer in Malta auf die Frage, ob dies direkt nach dem Innenministertreffen geschehen könne, gesagt: «Das dürfte um diesen Zeitpunkt sein.»

Die Übergangslösung soll verhindern, dass Bootsflüchtlinge im zentralen Mittelmeer tage- und wochenlang an Bord von Rettungsbooten ausharren müssen, weil Italien und Malta ihnen die Einfahrt in die Häfen verwehren. Die Regierungen in Rom und Valletta forderten stets, dass andere Länder ihnen die Migranten abnehmen. Seehofer selbst sagte, Deutschland könne künftig ein Viertel der Menschen aufnehmen.

Dabei handelt es sich nur um eine geringe Anzahl Menschen. Laut EU-Grenzschutzagentur Frontex erreichten in den ersten acht Monaten dieses Jahres fast 6600 Schutzsuchende Europa über das zentrale Mittelmeer. Über andere Wege kamen deutlich mehr Migranten. Über die östliche Mittelmeerroute erreichten mehr als 38 000 Menschen die EU. Die Lage auf den griechischen Inseln, wo zur Zeit wieder mehr Menschen ankommen, ist katastrophal.

In der Nacht zum Montag war ein Flüchtlingsboot vor der italienischen Insel Lampedusa gekentert. Es gab viele Tote. Diese neue Tragödie unterstreiche, wie wichtig es sei, beim Thema Migration Fortschritte zu erzielen, sagte der Sprecher des Innenministeriums.

Für den Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) wäre der auf sechs Monate befristete Mechanismus ein «erster Schritt hin zu einer dauerhaft verlässlichen Lösung der EU-Seenotrettung». Er könne außerdem Baustein «der überfälligen Reform des Dublin-Systems und der Schutzstandards der Gemeinsamen Europäischen Außenpolitik» sein, sagte die SVR-Vorsitzende Petra Bendel am Montag. Die EU kommt mit ihrer großen Asylreform seit Jahren kaum voran.

«Der Seenotrettungsmechanismus beendet ein unwürdiges Geschacher», sagte Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU). Sollte die geplante Verteilung zu einem Anstieg der Zahl von Bootsmigranten auf der zentralen Mittelmeerroute führen, müsse dieses Übergangsverfahren aber sofort wieder beendet werden.

Langfristiges Ziel seien ohnehin «rasche Asylverfahren an sicheren Orten in Drittstaaten». Die neue EU-Kommission müsse alles daran setzen, um das bereits im Sommer 2018 beschlossene Konzept der «Ausschiffungsplattformen» voranzubringen. Seitdem gibt es hier allerdings keinen Fortschritt. «Für einen geballten europäischen Willen wird es auch einen Weg geben», sagte Frei der Deutschen Presse-Agentur. Jeder Euro, den die EU in dieses Konzept stecke, sei gut investiertes Geld.